США оказались на грани экономической катастрофы

Нежелание законодательных органов поднять потолок госдолга может привести к тому, что США окажется на грани экономической катастрофы. Министр финансов страны Джанет Йеллен призвала Конгресс до октября принять решение по задолженности, чтобы избежать дефолта по государственным платежным обязательствам, пишет Bloomberg.

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По словам Йеллен, потенциальный дефолт «ускорит исторический финансовый кризис и усугубит ущерб от пандемии коронавируса». Экономика подвергнется рецессии, и США в целом станут гораздо более слабой страной. «Ни отсрочка, ни дефолт недопустимы. Законодатели должны действовать быстро», — добавила министр финансов.

На предпоследней неделе сентября нижняя палата Конгресса проголосует за поднятие лимита госдолга в 28 триллионов долларов. Однако противостояние между Демократической и Республиканской партиями не дает уверенности в единогласном принятии решения и ставит экономику США под угрозу масштабного кризиса.

Ограничения на размер государственного долга снова вступили в силу в США в начале августа — спустя два года после их отмены. В 2019 году лимит по госдолгу составлял 22 триллиона долларов, но в августе того же года предельное значение отменили. В июне 2021 года задолженность выросла до 28,5 триллиона долларов, и Министерство финансов призвало поднять ее лимит, чтобы избежать катастрофических последствий для экономики. Бездействие законодательных регуляторов заставит Минфин идти на чрезвычайные меры — например, сократить инвестиции в фонды для пенсионеров госсектора.

В июне Россия увеличила вложения в американский госдолг на 200 миллионов долларов. Общий объем инвестиций в гособлигации США составил 4,006 миллиарда долларов. Из них 305 миллионов — долгосрочные вложения, а 3,701 миллиарда — краткосрочные. Россия не входит в топ-30 держателей государственных ценных бумаг США. Лидерами рейтинга являются Япония (1,2773 триллиона долларов), Китай (1,619 триллиона) и Великобритания (452,9 миллиарда).

