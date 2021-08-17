Россия вложилась в американский госдолг

Россия увеличила вложения в госдолг США на 200 миллионов долларов

В июне Россия увеличила вложения в государственные бумаги США на 200 миллионов долларов. По данным Минфина США, совокупный объем достиг 4,006 миллиарда долларов, из них 305 миллионов — долгосрочные вложения, а 3,701 миллиарда — краткосрочные.

Москва не входит в число крупнейших держателей американского госдолга, пик вложений пришелся на октябрь 2010 года. Тогда речь шла о 176,3 миллиарда долларов.

Но в апреле 2018-го на фоне ожидания более жестких санкций российские власти начали резко распродавать бумаги. Уже в мае объем госдолга составлял 14,9 миллиарда долларов, сократившись в три с половиной раза.

Крупнейшими держателями американских госбумаг остаются Япония (1,2773 триллиона долларов), Китай (1,619 триллиона) и Великобритания (452,9 миллиарда).

Ранее сообщалось, что в мае Россия сократила вложения в госдолг США на 152 миллиона долларов. Общий объем вложений нерезидентов вырос до 7,202 триллиона.

Между тем в августе Минфин США достиг установленного Конгрессом потолка госдолга, после чего глава ведомства Джанет Йеллен призвала вновь поднять его.