Россия сократила вложения в госдолг США

Россия сократила вложения в американские государственные бумаги в мае. Это следует из данных Минфина США, передает ТАСС.

По информации ведомства, в мае российские вложения в госдолг США сократились до 3,805 миллиардов долларов, тогда как в апреле они были на уровне 3,957 миллиардов долларов.

Отмечается, что доля долгосрочных облигаций в мае составила 305 миллионов долларов, краткосрочных — 3,5 миллиарда долларов.

Россия в последние годы не входит в число крупнейших держателей госдолга США. Если в 2010 году объем вложений достигал максимальных 170 миллиардов, то с апреля 2018 года под угрозой санкций Москва приняла решение по максимуму избавиться от американских гособлигаций.