Россия резко сократила вложения в госдолг США

Россия резко сократила вложения в американские государственные ценные бумаги, свидетельствуют данные Минфина США.

Ведомство подсчитало, что в феврале Россия владела гособлигациями США 5,756 миллиарда долларов, а в марте эта цифра снизилась до 3,976 миллиарда долларов. При этом доля долгосрочных ценных бумаг выросла втрое, с 306 миллионов до 1,08 миллиарда долларов, а объем краткосрочных облигаций снизился с 5,4 миллиарда до 2,88 миллиарда долларов.

Россия в последние годы не входит в число крупнейших держателей госдолга США. Если в 2010 году объем вложений достигал максимальных 170 миллиардов, то с апреля 2018 года под угрозой санкций Москва приняла решение по максимуму избавиться от американских гособлигаций. В феврале прошлого года их объем составлял 12,58 миллиарда долларов, в два раза больше, чем в настоящее время.

Ранее стало известно, что государственный долг России за 2020 год увеличился на 5,42 триллиона рублей, или на 39,9 процента, и составил 18,99 триллиона рублей, или 17,8 процента ВВП.