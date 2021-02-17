Россия вложила еще миллиард долларов в госдолг США

В декабре 2020 года Россия вновь увеличила вложения в американский госдолг, доведя их объем до 6,011 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Минфина США.

Из этой суммы 1,2 миллиарда приходится на долгосрочные облигации, а 4,8 миллиарда долларов — на краткосрочные. Таким образом Россия после резкой продажи ценных бумаг в ноябре почти вернулась на октябрьский уровень вложений.

Общий объем вложений в госдолг США всех стран и международных организаций составляет 7,021 триллиона долларов. Крупнейшим держателем остается Япония — 1,251 триллиона, следом идет Китай (без учета Гонконга)— 1,072 триллиона. В Европе лидером остается Великобритания — 440 миллиардов долларов.

Россия в последние годы не входит в число крупнейших держателей госдолга США. Если в 2010 году объем вложений достигал максимальных 170 миллиардов, то с апреля 2018 года под угрозой санкций Москва приняла решение по максимуму избавиться от американских гособлигаций. В феврале прошлого года их объем составлял 12,58 миллиарда долларов, в два раза больше, чем в настоящее время.