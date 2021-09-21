Россия приготовилась нарастить госдолг

К 2024 году общий объем государственного долга России вырастет до 20,8 процента валового внутреннего продукта (ВВП), следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы, пишет ТАСС.

В нынешнем году объем госдолга составит 17,8 процента ВВП, в 2022 году его приготовились увеличить до 19,4 процента, а в 2023-м — до 20,1 процента. При этом в документе сказано, что на 2022 и 2023 годы величина госдолга по отношению к ВВП намечена на более низком уровне в сравнении с теми прогнозными значениями, которые указаны в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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В конце августа Счетная палата представила доклад, в котором привела данные об уровне государственного долга России по итогам первого полугодия 2021 года. Речь идет о сумме более 20 триллионов рублей (17,7 процента от прогнозируемого объема ВВП).

При этом в ведомстве указали, что за полгода он увеличился на 1 483 105,4 миллиона рублей (7,8 процента). Стратег долговых рынков ITI Capital Сергей Волобоев подчеркнул, что уровень российского госдолга низок как в абсолютном выражении, так и в сравнении с другими крупными экономиками.