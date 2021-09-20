Кабмин подсчитал доходы бюджета России в следующем году

Кабмин России подсчитал доходы и расходы бюджета страны в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

По прогнозам кабмина, доходы российского бюджета в 2022 году составят 25 миллиардов рублей, в 2023 году — 25,5 миллиарда рублей, в 2024-м — 25,8 миллиарда. При этом расходы планируются на уровне 23,6 миллиарда рублей в 2022 году, 25,1 миллиарда рублей — в 2023-м, 26,1 миллиарда — в 2024 году.

Правительство России обсудит законопроект «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на заседании 21 сентября. Помимо этого, планируется рассмотреть проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы.

Ранее Минфин России в своем законопроекте предложил передать регионам с 2022 года дополнительные 4 процента доходов от акцизов на крепкий российский алкоголь, при этом лишив доходов от акцизов на средние дистилляты, которые на 100 процентов отдадут в федеральный бюджет. Соответственно, в федеральный бюджет направят меньше денег, обеспеченных за счет акцизов на алкоголь.