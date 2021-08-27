Российским регионам решили помочь доходами от алкоголя

С 2022 года регионам могут передать дополнительные четыре процента доходов от акцизов на крепкий российский алкоголь, при этом лишив доходов от акцизов на средние дистилляты, которые на 100 процентов отдадут в федеральный бюджет, следует из законопроекта Минфина России, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В федеральный бюджет, соответственно, направят меньше денег, обеспеченных за счет акцизов на алкоголь. Предложенное перераспределение средств в итоге «позволит обеспечить поступление в региональные бюджеты порядка девяти миллиардов рублей, что соответствует объему поступления акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов Российской Федерации до изменения подхода к расчету ставки акциза в 2020 году», — говорится в пояснительной записке ведомства.

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Решение Минфин объясняет необходимостью исключить для бюджетов регионов риски, которые связаны с зависимостью акцизов на средние дистилляты от цен на нефть. Субъектам таким образом помогут получить доходы от стабильного источника, которым является часть акцизов на крепкий алкоголь, уточнили в ведомстве.

В июле «Ведомости» писали, что Министерство финансов России придумало новые меры, которые должны способствовать более равномерному распределению налогов между бюджетами регионов. Одно из предложений предполагало более справедливое зачисление налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции.