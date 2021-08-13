Российский бизнес попросил власти не трогать цены на алкоголь

Российский союз промышленников и предпринимателей призвал не повышать акцизы на алкоголь

Ставки акциза на алкоголь, утвержденные президентом Владимиром Путины до конца 2024 года, не следует трогать. С такой просьбой к правительству обратился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо от имени президента объединения Александра Шохина.

Он напомнил, что изменение системы акцизов стало одним из пунктов обсуждения концепции донастройки налоговой системы. Эти меры предусматривают, что поступления в бюджет повысятся за счет дополнительных источников.

Таким образом, подчеркнул Шохин, речь идет о дополнительном росте сборов с продажи алкогольной продукции, а следовательно, и неизбежном повышении цен на нее.

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Глава РСПП указал, что крупнейшие российские производители алкогольной продукции призывают отказаться от идеи и вместо этого, в условиях нестабильной ситуации в экономике, рассмотреть заморозку акцизов в течение ближайших трех лет. Только такая политика даст компаниям возможность сохранить производственные мощности и рабочие места, обеспечить выплату заработной платы и налогов, а также профинансировать антикоронавирусные мероприятия.

Председатель совета ассоциации производителей пива Андрей Губка подтвердил факт отправки письма и заметил, что готовящееся повышение акциза будет иметь крайне негативные последствия. Сбор средств с отрасли не только не возрастет, но уменьшится, при этом доля нелегального рынка, напротив, станет больше.

О намерении властей увеличить сборы в бюджет стало известно в начале июля. Помимо акцизов, звучали предложения повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), расширить и скорректировать налог на дополнительный доход (НДД).

Ранее о бессмысленности нового повышения налогов и акцизов заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, такие меры себя уже исчерпали и позитивного эффекта не дадут.

