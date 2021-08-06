Российские нефтяники попросили частично обнулить налоги

Нефтяные компании России представили предложения по снижению налоговой нагрузки на отрасль в части налога на дополнительный доход (НДД), чтобы сделать рентабельной добычу на некоторых месторождениях. Их идеи собрала специальная рабочая группа при Госдуме, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию свода предложений.

В первую очередь речь идет о создании еще двух групп месторождений в рамках НДД в дополнение к существующим пяти. В одну должны войти участки с начальными запасами менее 65 миллионов тонн и выработанностью менее 1 процента, в другую — месторождения сверхвязкой нефти в Коми.

Чтобы стимулировать разработку, нефтяники предлагают обнулить для этих групп налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ, одна из частей налогообложения ресурсодобывающих отраслей) на все время действия НДД. Также предлагается расширить режим НДД на некоторые участки других имеющихся групп.

Второй блок предложений связан со усилением геологоразведки. В частности, говорится о системе налоговых вычетов для тех, кто ведет такие работы. Например, можно сокращать НДПИ на сумму, потраченную на разведку.

Представитель Минфина заявил, что создавать дополнительные группы в рамках НДД не планируется, новые месторождения можно включить и в существующие. Также он отметил, что конкретные предложения будут готовы только осенью, о деталях пока говорить рано. В Минэнерго указали, что не видели протокол совещания, но принципиально поддерживают изменения законодательства, которые ускорят разработку нерентабельных сейчас запасов.

Член экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева подчеркнула, что предложения в первую очередь связаны не с новыми льготами для рентабельной добычи, а с расширением режима НДД.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный напомнил, что четверть геологических запасов извлекаемой нефти в России на сегодня разрабатывать невыгодно, поэтому разработка и не идет.

Ранее члены комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин и Игорь Ананских призвали отменить возврат НДС на продажу сырой нефти за рубеж. По их мнению, такая льгота провоцирует нефтяников делать упор на вывозе сырья, а не на переработке, что и является одной из причин роста цен на топливо в стране, поскольку возникает «дикий дефицит».