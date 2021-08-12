Минздрав России предложил новые запреты продажи крепкого алкоголя

Минздрав России предложил повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года, пишут «Известия».

Специалисты подготовили поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ), новые правила предлагают ввести с 1 марта 2022 года. Законопроект касается алкогольных напитков с содержанием спирта более 16,5 процента. Сейчас инициатива проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине­». Затем ее рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности правительства, которая примет решение о внесении документа в Госдуму.

Употребление алкоголя негативно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году, говорится в пояснительной записке ведомства. Эксперты Минздрава уверены, что распитие спиртного в более раннем возрасте ведет к серьезным проблемам со здоровьем. По их словам, чтобы избежать такого развития событий, нужно запретить продавать крепкий алкоголь молодым людям, не достигшим 21 года.

С подобной инициативой министерство здравоохранения выступало еще в 2019 году. Идею не поддержало министерство финансов, которое сослалось на Конституцию России, где говорится, что совершеннолетние могут в полном объеме осуществлять свои права. Идею раскритиковало и Минэкономразвития из-за последующего усложнения работы ритейлеров.

В 2021 году россияне стали пить больше водки. Тенденция объясняется тем, что они не путешествуют, много выпивают дома, также повлияло повышение с начала 2020 года акцизов на винные напитки, отмечают эксперты.