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Россиянам назвали полезную дозу алкоголя

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Фото: Helena Lopes / Pexels

Россиянам назвали полезную усредненную суточную дозу алкоголя. Об этом рассказал доктор наук, профессор пищевой биотехнологии, экс-директор Виншампанкомбината Геннадий Пищиков, в интервью «Российской газете».

Он объяснил, что на Земле в разных климатических поясах, условиях и с отличающимися образами жизни живут 7,5 миллиарда человек. Вывести единую форму полезного алкоголя для всех невозможно.

Однако в каждой стране, в том числе и в России, есть усредненные нормы полезного потребления алкоголя, которые распространяются на здоровых людей, ведущих активный образ жизни. «Так, молодым женщинам разумно выпивать по 50-125 миллилитров хорошего — подчеркну, хорошего — сухого красного вина в день, мужчинам — в два раза больше. С возрастом эта норма подлежит корректировке», — объяснил доктор наук норму для россиян.

Ранее сообщалось, что жители России начали больше пить водки. Производители крепкого алкоголя увеличили продажи в первом полугодии этого года относительно аналогичного периода прошлого, который и так был рекордным.

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