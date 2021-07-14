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Нарколог назвал безопасную для организма дозу алкоголя

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Фото: CLODAGH KILCOYNE / Reuters
Нарколог Холдин назвал безопасную для организма человека дозу алкоголя

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин назвал безопасную для организма человека дозу алкоголя. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».

По его словам, единственная безопасная пропорция для человека равна нулю. При этом врач отметил, что есть мнение, согласно которому существует определенная безвредная доза алкоголя. Холдин добавил, что подобной позиции раньше придерживались и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Тем не менее, сейчас позиция изменилась и большинство специалистов полагают, что не существует безопасной для человека дозы алкоголя, объяснил эксперт. Он отметил, что даже в ВОЗ официально заявили об этом. В настоящее время считается, что риск развития болезней можно практически свести на нет, если совсем не употреблять алкогольные напитки, резюмировал специалист.

Ранее эксперт в области здоровья раскрыла эффективные способы избавиться от похмелья. Врач общей практики Сара Гарсед отметила, что в первую очередь необходимо выпить много воды, поскольку она выводит токсины из организма. Вторым действенным методом улучшения самочувствия является сон. Помимо этого, она посоветовала приобрести обезболивающие медикаменты, чтобы избавиться от головных или мышечных болей. Врач также порекомендовала сделать небольшую зарядку, поскольку после употребления алкоголя у организма снижается уровень энергии.

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