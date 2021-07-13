Эксперты раскрыли эффективные методы избавления от похмелья

Эксперт в области здоровья раскрыла шесть эффективных способов избавиться от похмелья. Соответствующий материал публикует The Sun.

Врач общей практики, сотрудница онлайн-платформы RWL Сара Гарсед (Sarah Garsed) отметила, что в первую очередь необходимо выпить много воды, поскольку она выводит токсины из организма. Вторым действенным методом улучшения самочувствия является сон. «Сон — одно из самых восстанавливающих средств при похмелье, поэтому проспите весь следующий день», — добавила специалистка.

Помимо этого, она посоветовала приобрести обезболивающие медикаменты, чтобы избавиться от головных или мышечных болей. Гарсед подчеркнула, что лучше делать выбор в пользу средств на основе парацетамола, поскольку аспирин может усилить тошноту. Избавиться от последней, по словам эксперта, можно с помощью имбирного чая. В то же время чай из расторопши способствует очищению печени, а горячая вода с медом и лимоном повышает уровень сахара в крови.

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Врач также порекомендовала сделать небольшую зарядку, поскольку после употребления алкоголя у организма снижается уровень энергии. «Упражнения высвобождают огромное количество эндорфинов и дофамина, тем самым помогая вам ощутить чувство счастья и одновременно повышая уровень вашей работоспособность. Физическая активность нормализует уровень сахара в крови и может предотвратить головную боль», — пояснила она.

Наконец, Гарсед подчеркнула, что хорошим средством от похмелья является апельсиновый сок: он восстанавливает минералы в организме за счет кислотно-нейтрализующего эффекта. Кроме того, улучшить самочувствие поможет жирная рыба.

Ранее в июле девушка показала неожиданный способ избавиться от похмелья. Пользовательница с никнеймом @wellnesswithsakshi объяснила, что для облегчения похмельного синдрома и выведения токсинов из организма необходимо массировать область лица под носом, бровями и скулами.