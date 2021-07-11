Нарколог объяснил опасность сочетания алкоголя и телевизора

Психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев предостерег от употребления алкоголя во время просмотра телевизора. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что человек, увлеченный фильмом, не обращает внимание на количество выпитого. «Употребление спиртного в фоновом режиме во время использования гаджетов легко превращается в привычку, а потом и в зависимость от алкоголя. И жертвой ее может стать практически каждый», — предупредил он.

Ранее заведующий отделением Московского научно-практического центра наркологии Дмитрий Кубарев рассказал, что пиво и другие спиртные напитки в жару плохо влияют на сердце. По его словам, пиво выводит жидкость и микроэлементы, полезные для организма. «Получается, вместо того, чтобы насытиться водой, человек обезвоживается», — отметил врач.

В мае главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что людям, которые переболели коронавирусом, категорически нельзя употреблять алкоголь. Он объяснил, что любые вирусные заболевания являются интоксикацией для организма, на которую накладывается еще и алкоголь.

