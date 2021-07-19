Полицейский таскал за волосы распивавшую на улице алкоголь россиянку

В Москве полицейский таскал за волосы женщину, которая распивала алкоголь на улице

Во время конфликта с россиянкой, которая выпивала алкоголь на улице, полицейский начал таскать ее за волосы. Инцидент произошел на юге Москвы, когда женщину и ее знакомых задерживали сотрудники правоохранительных органов. Видео опубликовал Telegram-канал «Расстрига».

Как уточнили в ГУ МВД по столице, при задержании россиянка оказала физическое сопротивление полицейским, после чего к ней применили физическую силу. После задержанных доставили в территориальный отдел полиции, где на них составили административные материалы, передает ТАСС.

По словам представителя ГУ СК по Москве Юлии Ивановой, в настоящее время следователи выясняют обстоятельства инцидента с видео, где сотрудник правоохранительных органов хватает за волосы женщину, толкнувшую его коллегу. Она уточнила, что специалисты проверят действия и полицейских, и женщины.

Ранее журналистка «Ленты.ру» Анастасия Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники полиции попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а потом задержали девушку и доставили ее в ОВД.