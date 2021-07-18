На журналистку «Ленты.ру» составили протокол

На журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, задержанную полицейскими вечером 17 июля в центре Москвы, составили протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщили «Ленте.ру» в главном управлении МВД России по столице.

В отношении сотрудницы издания составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Также в МВД заявили, что при задержании Завьялова о профессиональном статусе журналиста не заявляла.

По данным ТАСС, правозащитник Иван Мельников направил письмо на имя главы Управления собственной безопасности МВД России Александра Макарова с просьбой провести проверку законности задержания журналистки.

Вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в ОВД.

Позже стало известно, что Завьялову доставили в Боткинскую больницу, оказали необходимую помощь и вернули в отделение полиции. В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел в 22:15 по московскому времени сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

«Лента.ру» возмущена противоправными действиями сотрудников полиции и намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента. Редакция делает все возможное с момента задержания.