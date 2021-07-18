Задержанную в Москве сотрудницу «Ленты.ру» увезли в больницу и вернули в ОВД

Сотрудницу «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, задержанную полицейскими вечером 17 июля в центре Москвы, госпитализировали в Боткинскую больницу, оказали необходимую помощь и вернули в отделение полиции. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в ОВД по Басманному району столицы, куда Завьялова была доставлена после задержания.

Вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России (их имена и звания есть в распоряжении редакции «Ленты.ру») попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в ОВД.

В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел в 22:15 по московскому времени сотрудник (его имя и звание также есть в распоряжении редакции) более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

В итоге Завьялова была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ и задержана до решения суда до понедельника, 19 июля.

«Лента.ру» возмущена противоправными действиями сотрудников полиции и намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента. Редакция делает все возможное с момента задержания.