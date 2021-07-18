Сотрудницу «Ленты.ру» задержали в центре Москвы

Сотрудники МВД задержали в центре Москвы журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России (их имена и звания есть в распоряжении редакции «Ленты.ру») попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в отдел МВД по Басманному району.

В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел в 22:15 по московскому времени сотрудник (его имя и звание также есть в распоряжении редакции) более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

В итоге Завьялова была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ и задержана до решения суда в понедельник, 19 июля.

«Лента.ру» возмущена противоправными действиями сотрудников полиции и намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента.