Неизвестные избили писавшего о чеченском клубе «Ахмат» журналиста

В Благовещенске избили журналиста издания «Сибирь.Реалии» (включено Минюстом в список СМИ-иноагентов) Андрея Афанасьева. Об этом он рассказал в серии видеообращений, опубликованных в Instagram-аккаунте его проекта «Антирейтинг».

По словам журналиста, трое неизвестных подкараулили его у дома и избили «то ли дубинками, то ли арматурой». Спустя 10 минут нападавшие сбежали, испугавшись случайного прохожего. «Один из нападавших сказал другому: "Отпишись Домику"», — заявил Афанасьев и уточнил, что Домик — это прозвище депутата Андрея Домашенкина, являющегося учредителем местного отделения чеченского клуба «Ахмат».

Журналист также рассказал, что занимается расследованием, связанным с клубом. Он напомнил, что несколько месяцев назад членов клуба задержали по обвинению в вымогательстве. В числе задержанных глава «Ахмата» Адам Магомедов, которого подозревают в вымогательстве восьми миллионов рублей у местного бизнесмена.

О задержании лидера чеченского землячества Амурской области Адама Магомадова сообщалось в начале апреля. По данным источников, он якобы предлагал «крышу» местному бизнесмену. Предприниматель отказался, после чего его вывезли в лес и начали «разубеждать в принятом решении».