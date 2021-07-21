Опьянение и пульс у российских водителей захотели проверять дистанционно

Опьянение, пульс, температуру и содержание алкоголя в выдохе у водителей такси, автобусов и грузовиков захотели проверять дистанционно. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Минздрав России направил в правительство соответствующий законопроект. Новый проект обсудили 20 июля в Общественной палате, документ прошел все согласования. Как считают в Минэкономики, распространение телемедицины позволит сократить смертность в ДТП на 20 процентов. Решения о том, кто будет финансировать нововведение, пока нет. Кроме того, неизвестно, каким образом будет соблюдаться безопасность данных водителей.

Сейчас водители должны посещать медкабинет в начале и конце рабочего дня, система поможет исключить практику проведения процедуры «на бумаге». Как рассказал член ОП Александр Холодов, в 90 процентах случаев осмотр не проводится, и водители просто получают путевые листы со штампом врача, которые надо предъявлять сотрудникам ГИБДД.

Телемедицина упростит процедуру — водителю не придется посещать медкабинет, а все необходимые параметры проверят через специальный терминал. Процедура займет около трех минут. В Минздраве заявили, что подделать данные приборов невозможно. Сведения будут направлены медработнику, который примет решение о допуске водителя на линию. Кроме того, состояние водителя можно будет оценивать в динамике, что позволит исключить возникновение «профессиональных заболеваний».

Президент Владимир Путин поручал разработать законопроект о телемедицине еще в 2017 году, однако тогда правительство вынесло отрицательное заключение на внесенный законопроект. Соавтор документа Александр Старовойтов пояснил, что формального запрета на дистанционный осмотр нет и компании проводят около 100 тысяч таких процедур уже сегодня. Как считает член общественного совета Минтранса Андрей Попков, принятию законопроекта ранее препятствовала «мафия», связанная с торговлей путевыми листами.

Осмотр врача не гарантирует, что водитель абсолютно здоров — бывали случаи, когда после проверки состояние работника резко ухудшалось, иногда наступала внезапная смерть, рассказала заместитель гендиректора подмосковного АО «Мострансавто» Екатерина Гайдо. Компания уже тестировала телемедицину и количество водителей, не допущенных за руль, выросло с 1 до 20 процентов. Работники возвращались после курса лечения. «Мосгортранс» также начал проводить дистанционные осмотры в рамках пилотного проекта, в месяц происходит около 50 тысяч таких процедур. В начале эксперимента проверку не смогли пройти более 10 процентов водителей.