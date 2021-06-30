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В ГИБДД объяснили необходимость скрытого контроля водителей

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Инспекторы дорожно-патрульной службы (ДПС) осуществляют скрытый контроль водителей для того, чтобы выявить «мажоров» и «неадекватов» на дороге. Эти люди ведут себя агрессивно и играют в «шашечки». Об этом глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявил «Аргументам и фактам».

Он объяснил, что новый проект ведомственного приказа МВД, где речь идет о возможности скрытого наблюдения на дорогах, не отличается от предыдущего. «Ничего принципиально нового там нет. Тот же скрытый контроль существует и сейчас. В основном он нацелен на выявление так называемых "мажоров" и "неадекватов"», — пояснил Черников.

По словам главы Госавтоинспекции, чаще всего нарушители при виде патрульной машины резко меняют манеру вождения «на более спокойную». Черников добавил, что инспекторы также двигаются в потоке и фиксируют правонарушения автомобилистов, а после передают информацию ближайшему наряду ДПС.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД начнут визуально фиксировать разговоры водителей по телефону при скрытом надзоре. По словам главы научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, инспекторы смогут сфотографировать или снять на видео нарушение.

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