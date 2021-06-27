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Россиянин угнал машину элитной части ГИБДД и попал на видео

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Россиянин в центре Москвы угнал автомобиль ГИБДД Кремлевского кольца, часть является одной из самых элитных в структуре. Видео публикует Telegram-канал Baza.

Согласно предварительной информации, днем в воскресенье, 27 июня, столичные полицейские дежурили у пересечения Моховой улицы и Воздвиженки на автомобиле Skoda Octavia, когда к ним по рации пришел запрос остановить одну из проезжающих машин. Сотрудники ДПС вышли из служебного авто для выполнения задания, когда в салон патрульной Skoda сел мужчина и уехал в неизвестном направлении.

В Москве объявили план «Перехват». Полицейские следовали по горячим следам, они остановили и задержали угонщика на 22 километре Минского шоссе. Им оказался 36-летний уроженец Калуги Олег Р. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, зачем россиянину потребовался патрульный автомобиль.

Ранее в Перми задержали троих россиян, которые изрезали ножом водителя такси и поехали кататься на автомобиле премиум-класса. Полицейские установили, что автомобиль вызвали студенты второго курса пермского колледжа. По окончании поездки подростки напали на водителя, изрезали его ножом, перетащили раненого на заднее сиденье и уехали развлекаться.

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