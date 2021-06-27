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Мужчина угнал грузовик и открыл огонь по прохожим в США

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Скриншот: LoveWorld_Peopl / Twitter

Мужчина угнал грузовик и открыл огонь по прохожим в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в два часа дня по местному времени. Водитель на скорости влетел в кирпичное строение, после чего он выбрался из автомобиля и открыл огонь по прохожим. Жертвами стали два человека, их личности пока неизвестны.

Офицеры полиции, прибывшие на место, выстрелили в подозреваемого. Его госпитализировали, но от полученных серьезных травм мужчина скончался в больнице.

Сейчас на месте работают правоохранители. Сообщается, что угрозы населению уже нет, но жителей просят держаться не приближаться к месту происшествия.

25 июня в Санкт-Петербурге мужчина на Mercedes протаранил супермаркет. Водитель автомобиля получил тяжелые травмы — сначала он въехал в прилавки магазига, затем сдал назад и протаранил еще несколько ящиков. Мужчину доставили в больницу.

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