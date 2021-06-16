Женщина угнала машину скорой помощи и утопила ее

Жительница американского штата Нью-Йорк угнала машину скорой помощи и утопила его в заливе Айрондеквойт вблизи города Рочестер. Об этом сообщает издание Jalopnik.

Утром 13 июня полицейским поступило сообщение об угоне автомобиля скорой помощи. Ford Transit медицинского назначения исчез и гаража во время чистки салона.

К тому времени, как полицейские приехали на место происшествия и установили GPS-координаты похищенного транспортного средства, оно находилось в 40 километрах от гаража и направлялось на запад. Сотрудники правоохранительных органов устроили погоню. При этом ни они, ни угонщица не превышали скорость.

В итоге женщина приехала в район города Рочестер, который находится в 160 километрах от места похищения. Она разогналась, чтобы вышибить ворота яхт-клуба, включила сирены и утопила машину в водоеме. Момент падения автомобиля в воду попал на запись установленной в яхт-клубе камеры наблюдения.

Нарушительница сумела выбраться из тонущего транспортного средства, открыв водительское окно. Тем не менее ей потребовалась помощь спасателей на лодке. Угонщицу взяли под арест. Полицейские устанавливают ее мотивы.

Автомобиль извлекли из озера при помощи эвакуатора.

Ранее сообщалось, что угонщик в американском городе Шони, штат Оклахома, похитил автомобиль скорой помощи, внутри которого находилась пациентка. Спустя 30 минут полицейской погони машина врезалась в дорожный знак, полицейские задержали преступника и помогли выбраться из транспортного средства.