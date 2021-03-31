Угонщик похитил автомобиль скорой помощи вместе с пациенткой

Угонщик в американском городе Шони, штат Оклахома, похитил автомобиль скорой помощи, внутри которого находилась пациентка. Об этом сообщает портал EMS1.

Чероки Кокс (Cherokee Cox) вызвала врачей скорой помощи после того, как у нее началась аллергическая реакция, и ей стало трудно дышать. Когда пациентку довезли до больницы, кто-то прыгнул на водительское место и тронулся с места.

Находившийся вместе с Кокс медик выпал через заднюю дверь автомобиля, и американка осталась наедине с угонщиком. Она рассказала, что осмотрела салон автомобиля в надежде найти какой-нибудь предмет, которым можно было бы ударить преступника, но не смогла найти ничего подходящего и решила вызвать спасателей со своего мобильного телефона.

Вскоре после звонка Кокс полицейские начали преследовать скорую помощь. Преступник заявил женщине, что остановится, если она попросит прекратить погоню. В итоге спустя 30 минут машина врезалась в дорожный знак, полицейские задержали преступника и помогли Кокс выбраться из транспортного средства.

«Я рада, что это произошло со мной, а не с кем-то, кому требовалась экстренная помощь», — призналась Кокс.

В полиции не сообщили имя задержанного. Он обвиняется в нападении, нанесении побоев медицинскому персоналу и похищении человека.

Ранее сообщалось, что в США переодетые в Санта-Клауса и эльфа полицейские выслеживали магазинных воров, когда случайно стали свидетелями попытки угона автомобиля с парковки. Полицейские вмешались в ситуацию и быстро задержали двоих преступников, несмотря на сопротивление.