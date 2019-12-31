Угонщик извинился перед хозяином машины и указал ее местоположение

В Австралии угонщик извинился перед хозяином автомобиля и отправил карту с его местоположением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Белый пикап Toyota Hilux 2017 года производства угнали 28 ноября в городе Алис-Спрингс, Северная территория. Его владелец, котельник Глен Каррагер (Glen Carragher), оставил ключи в замке зажигания, так как планировал скоро вернуться в автомобиль и не хотел выключать кондиционер. Мужчина остановился у дома, где выполнял работы по заказу.

«Когда я вскоре вышел, моя машина и набор инструментов, стоивший 30 тысяч австралийских долларов (1,3 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»), исчезли», — рассказал котельник журналистам. Он обратился в полицию, но ему не смогли помочь.

«Неделя шла за неделей, ничего не происходило, и я сам начал расследование. Я запросил у владельцев дома запись с камеры наблюдения», — признался австралиец. Вместе с полицейскими они опознали угонщиков. Ими оказались 24-летний Грант Мур (Grant Moore) и 25-летний Брендон Пейн (Brendon Payne). Известно, что они сбежали из городской тюрьмы 14 ноября.

Полицейские рассказали, что последний раз беглецов видели в городе Маунт-Айза, штат Квинсленд, на расстоянии более чем 1,1 тысячи километров от Алис-Спрингс.

Каррагер опубликовал видео в Facebook и попросил воров вернуть ему украденное. После этого Мур написал ему, извинился и рассказал, где найти автомобиль.

Каррагер, его друзья и полиция неделю искали автомобиль, но ничего не могли найти. Мур уверял его, что машина на месте. В итоге австралиец все же обнаружил овраг, в котором оставили пикап. Однако инструментов в нем не оказалось. Тем не менее Каррагер очень обрадовался находке.

Преступники все еще в бегах.

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