Пьяный россиянин в третий раз угнал ассенизаторскую машину и поехал к любимой

В Рязанской области пьяный ассенизатор угнал служебный автомобиль и поехал к возлюбленной. Об этом сообщает издание «Вести.Ру».

43-летний мужчина из села Успенское Скопинского района направлялся в соседний Пронский район на ассенизаторской машине. На поиски угонщика направили все районные экипажи ДПС. К тому времени, когда его догнали, он -успел доехать на цистерне до границы района.

Мужчина не раз пытался добраться до возлюбленной на угнанной ассенизаторской машине. Две первые попытки закончились еще плачевнее: оба раза его ловили на выезде из Успенского и отдавали под суд. И в том, и в другом случае ассенизатора обязали выплатить штраф. На этот раз ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Сотрудники полиции вновь будут ходатайствовать о наказании обвиняемого в виде изоляции его от общества, ведь злоумышленник уже третий раз оказывается за рулем грузового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а это смертельно опасно для окружающих», — заявили в региональном главке МВД.

В 2017 году сообщалось, что австрийская полиция разыскала человека, который угнал трамвай в Вене. Неизвестный успел проехать почти две остановки. При этом он безупречно следовал правилам дорожного движения.

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