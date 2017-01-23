В Вене поймали угонщика травая

Австрийская полиция разыскала человека, который угнал трамвай в Вене. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает агентство Associated Press.

Подозреваемый уже дал признательные показания. Известно, что ему 36 лет, и в прошлом он работал вагоновожатым. Он не объяснил, что побудило его совершить преступление..

Инцидент произошел утром в субботу, 21 января, пока вагоновожатый одного из венских трамваев ходил в туалет. Злоумышленник воспользовался его отсутствием, вскрыл запертую дверь пустого вагона, забрался на водительское место и уехал.

Неизвестный успел проехать почти две остановки. При этом он безупречно следовал правилам дорожного движения. Чтобы остановить похищенный вагон, линию обесточили. Когда это произошло, угонщик сумел сбежать, не привлекая внимания прохожих.

В 2013 году сообщалось, что во Львове неизвестные похитили из депо трамвай и катались на нем по городу, пока он не сошел с рельсов и не въехал в дом.