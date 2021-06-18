В ГИБДД сообщили о сбое сервиса штрафов

В ГИБДД сообщили о техническом сбое на официальном сайте ведомства, связанном с проблемой загрузки фотографий в онлайн-постановлениях о штрафах, сделанных фото- и видеофиксацией. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на официальный документ МВД.

«В настоящее время принимаются все возможные меры к скорейшему устранению указанной неполадки», — сказано в документе.

Также там уточняется, что копии постановлений отправляют владельцам автомобилей в течение трех дней с момента постановления.

Ранее сообщалось, что начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин рассказал, что автовладельцев не будут наказывать при ДТП, в случае, если у них будет отсутствовать техосмотр машины.