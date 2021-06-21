ГИБДД остановила и начала штрафовать ехавшего в больницу в крови россиянина

В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) ГИБДД остановила местного жителя, который ехал в больницу, истекая кровью, и начала выписывать ему штраф. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Мужчина рассказал, что отрезал себе фалангу пальца циркулярной пилой и поехал в больницу, но его остановили. На кадрах видно обмотанную бинтами кисть руки.

По данным канала, причиной остановки стало то, что автомобиль россиянина был снят с учета. В местном управлении МВД осудили действия сотрудников, решается вопрос о проведении проверки.

Life Shot уточнил, что после оформления протокола водитель доехал до больницы на своем автомобиле, где ему оказали помощь.