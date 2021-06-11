Россиянин устроил GTA-заезд на самодельном кабриолете и попал на видео

В Волгоградской области мужчина на самодельном кабриолете устроил GTA-заезд, попытался уйти от полиции и дать сотруднику взятку. Произошедшее попало на видео, ролик опубликован на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, инспекторы ДПС заметили автомобиль, переделанный в кабриолет, на федеральной автодороге Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Они потребовали от водителя остановиться, но тот не подчинился, и началась погоня. На кадрах видно, что в какой-то момент инспекторам пришлось открыть стрельбу. Первый выстрел был сделан в воздух, еще три — по колесам автомобиля нарушителя. После этого россиянин остановился.

Водителем оказался 48-летний житель Саратовской области. Выяснилось, что срок действия его водительских прав истек в 2018 году, а на автомобиле использовались подложные госномера. Мужчина отказался от всех видов освидетельствования.

Во время оформления протокола в патрульном автомобиле мужчина попытался дать инспектору взятку в размере шести тысяч рублей. На записи из салона машины слышно, как сотрудник ведомства предупреждает его об ответственности по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. На этом запись прерывается.