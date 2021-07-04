В России ответили на вопрос о новых штрафах за парковку

Госавтоинспекция России ответила на вопрос ТАСС о введении новых штрафов за парковку на выделенных во дворах местах для спецтехники.

В пресс-службе ГИББД сообщили, что не располагают сведениями о новом штрафе. На данный момент непосредственно административных санкций в виде штрафов за такое нарушение в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время появится штраф за то, что водитель припарковался во дворе на месте, выделенном для спецтранспорта — скорой помощи, пожарных машин, МЧС, полиции.

В мае российских автомобилистов предупредили о новой «ловушке» при стоянке в рамках линии парковочной разметки. На подобные штрафы пожаловались водители в Москве, оставлявшие автомобили в размеченных для этого местах на городской платной парковке. Они парковали машины в зоне действия знака «Остановка запрещена», но с белой табличкой, обозначающей такси. Однако если знак совсем не очевиден либо же стоит в не очень заметном месте, штраф можно обжаловать через суд, объяснили автоюристы.