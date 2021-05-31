Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке

Российских автомобилистов предупредили о новой «ловушке» при стоянке в рамках линии парковочной разметки. Об этом сообщает Autonews.ru.

На подобные штрафы пожаловались водители в Москве, оставлявшие автомобили в размеченных для этого местах на городской платной парковке. Они парковали машины в зоне действия знака «Остановка запрещена», но с белой табличкой, обозначающей такси.

Так, посередине городской парковки с соответствующей разметкой скрываются два места, откуда сотрудники ГКУ Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) регулярно увозят автомобили. Отмечается, что обычно стоянку запрещают только на двух или трех местах. Действие подобного знака заканчивается там, где установлен знак платной парковки. Если водитель вовремя на распознал запрет, его автомобиль могут эвакуировать, а самому ему выпишут штраф в три тысячи рублей.

Однако если знак совсем не очевиден либо же стоит в не очень заметном месте, штраф можно обжаловать через суд, объяснили автоюристы.

Ранее Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) и ГИБДД задумались об обязательной установке алкозамков на автомобили нарушителей, которые хотя бы раз привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Алкозамок не дает машине завестись при наличии паров алкоголя в дыхании. Стоимость одного алкозамка может составить от 25 тысяч до 120 тысяч рублей. Нарушитель должен будет оборудовать автомобиль этим устройством за свой счет.