Российские автомобилисты оценили идею ГИБДД увеличить максимальную скорость

Увеличить максимальную скорость на российских трассах можно там, где установлен лимит в 90 километров в час. Так идею ГИБДД увеличить максимальную скорость прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«У нас есть современные автомобили, есть небольшое количество современных дорог, это в первую очередь трасса Москва — Санкт-Петербург, или будущая дорога Москва — Казань, или какие-то короткие участки на иных дорогах. Там действительно скорость возможна и 150, и, честно говоря, сильно больше», — сказал Хайцеэр, оценивая инициативу. По мнению автомобилиста, необходимо пересмотреть скоростные ограничения на всех дорогах.

Ранее сообщалось, что ️ГИБДД рассматривает увеличение до 150 километров в час максимально допустимой скорости на некоторых дорогах в России. По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, речь идет о тех участках дорог, где это безопасно.