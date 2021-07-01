Автоэксперт оценил планы ГИБДД мгновенно определять пьяных водителей

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал к каким последствиям может привести введение оборудования по мгновенному определению пьяных водителей на дороге. В беседе с Лентой.ру специалист выразил обеспокоенность тем, что новые средства индикации могут привести к появлению «поля для коррупционной составляющей».

«Эти приборы изначально были отменены. Почему? Все очень просто. Потому что инспектор, когда давал прибор, он видел, водитель пьяный или не пьяный, и тут уже было "поле для диалога". Информация нигде не фиксировалась. Инспектор на своем приборе продышал водителя и говорит: "Мы либо с тобой идем продуваться на нормальный прибор, либо ты едешь дальше". Это все отменили и сказали, что приборы-алкометры будут только специальные», — отметил эксперт.

Он рассказал, что в настоящее время инспекторы используют специальные алкотестеры, в которые прежде чем использовать, необходимо завести данные водителя. После использования, подчеркнул Славнов, вся информация о человеке остается в базе данных. После «продува» водитель получает чек с освидетельствованием, которое он может оспорить.

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«Возвращаясь к этим новым приборам, мы не знаем какими они будут. Может быть просто это будет упрощенная версия, может они будут маленькими, как мобильный телефон. Это неплохо. Но если оно будет как раньше "остановил-дыхнул-поехал", то тут может появиться поле для коррупционной составляющей», — подчеркнул Славнов.

В заключении автоэксперт отметил, что для предотвращения на дорогах ДТП по вине пьяных водителей необходимо увеличить количество инспекторов. «Их должно быть больше на дороге. Они нормально справляются», — резюмировал он.

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