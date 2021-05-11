Адвокат разъяснила незаконные требования сотрудников ДПС

Адвокат Надежда Ермолаева рассказала, как определить, какие требования сотрудников ДПС являются законными, а какие — нет. Она напомнила, что по общим правилам гражданин обязан подчиняться представителям правопорядка, иначе ему может грозить административная ответственность и арест. Однако необходимо знать нормативные акты, которыми руководствуются правоохранители, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт отметила, что помимо Конституции, Закона о полиции и КоАП деятельность дорожно-постовой службы регулируется федеральными законами о безопасности дорожного движения, правилами дорожного движения и Административным регламентом согласно приказа МВД.

Адвокат отметила, что этими документами регулируется, например, почему водитель не обязан выходить из машины при остановке инспекторами: в условиях интенсивного движения это создает опасность для его жизни. То же самое касается требования «дыхнуть в трубочку» — автомобилист имеет право потребовать освидетельствования в медицинском учреждении, а не на дороге, однако отказаться в принципе — не может.

Ермолаева подчеркнула, что лабораторный тест точнее, к тому же он исключает вариант коррупции. Эксперт напомнила, что такие действия осуществляются только под протокол и с участием понятых. Она привела пример, когда недобросовестные сотрудники ДПС намеренно смазывали детали алкотестера ваткой, пропитанной спиртом.

Ранее директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас назвала способ выгодного погашения кредита. По ее словам, досрочно гасить займ обычно выгодно в первой половине срока кредитования, поскольку в первое время обычно выплачиваются проценты банку, а далее основная сумма долга.