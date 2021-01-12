Мужчина научился пьянеть после куска пирога из-за редкого заболевания

Житель английского города Лоустофт, графство Суффолк, пьянеет после высокоуглеводной пищи из-за редкого заболевания и вынужден постоянно носить с собой алкотестер. Он поделился своей историей с изданием Daily Mail.

62-летний Ник Карсон (Nick Carson) страдает синдромом автопивоварни. В его организме слишком много определенного типа грибка, который перерабатывают съеденные им углеводы в алкоголь. Карсон пьянеет настолько быстро, что может потерять сознание из-за одного куска пирога.

Всего за несколько минут я из кристально трезвого превращаюсь в пьяного в зюзю. И это неприятно, я страдаю из-за провалов в памяти. Я просто несу бред и хожу кругами. Это как лунатизм: человек не знает, что он встал, хотя при этом он делает всякие вещи Ник Карсон о своей болезни

Владелец клинингового сервиса заболел синдромом автопивоварни около 20 лет назад, после того как на работе ему пришлось иметь дело с сильнодействующими химикатами. Однако из-за редкости заболевания врачи долгие годы не могли поставить верный диагноз. Карсон понял, каким недугом он страдает, когда увидел серию о заболевании в сериале «Доктор Мартин».

Британец вынужден каждый час проверять уровень алкоголя, так как сам он не чувствует, когда начинает пьянеть. Чтобы избегать казусов, Карсон пытается придерживаться кето-диеты: режима питания с низким содержанием углеводов и высоким — жиров. Однако это не так просто из-за того, что углеводы содержаться почти везде. Также Карсон жалуется на нездоровую тягу к бисквитному торту королевы Виктории, хотя раньше его не интересовало сладкое.

Мужчина пожаловался, что окружающие часто не принимают всерьез его слова о заболевании или даже шутят над ним. Сам Карсон всегда очень переживает, когда узнает, что сказал или сделал в моменты, когда был пьян. Он решил рассказать свою историю, чтобы помочь другим больным.

Ранее сообщалось, что врачи излечили мужчину, чей организм самостоятельно производил алкоголь. Они пересадили в тонкую кишку пациента фекальную микробиоту, взятую у его 22-летней дочери.