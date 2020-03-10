Непьющая девушка постоянно пьянела из-за редкой болезни

Жительница американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, постоянно была пьяной, так как страдала из-за редкой болезни. Об этом сообщает издание Unilad.

Мать 26-летней татуировщицы Алиссы Келш (Alyssa Kelsch) Брук Келш (Brooke Kelsch) беспокоилась из-за того, что ее дочь часто появлялась пьяной. У Алиссы был запах изо рта, остекленевший взгляд и нечленораздельная речь. Она неожиданно начинала смеяться и выглядела так, как будто была постоянно пьяна. Эти симптомы впервые появились в 2018 году.

Брук знала, что Алисса — непьющая. Обеспокоенная мать начала искать причину состояния ее дочери, и после многих месяцев посещения врачей Алиссе поставили диагноз «синдром автопивоварни» — редкое состояние, из-за которого тело превращает сахар и углеводы в этанол.

Брук рассказала, что сначала никто не верил, что у ее дочери синдром автопивоварни, но поставленный диагноз многое объяснил, в частности, стало понятно, почему у ее дочери проявляются признаки алкогольного опьянения после приема пищи.

Предположительно, синдром автопивоварни развился у женщины из-за антибиотиков, которые она принимала. Алиссе назначили курс противогрибкового лечения, и уровень этанола в ее крови начал снижаться.

Ранее сообщалось, что в США найдена женщина с мочевым пузырем, который вырабатывает спирт. В отличие от людей с обычным синдромом автопивоварни, алкоголь не попадает в ее кровь, поэтому она не испытывает опьянения.

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