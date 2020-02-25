Женщина научилась вырабатывать спирт в собственном организме и не пьянеть

В США найдена женщина с мочевым пузырем, который вырабатывает спирт. Об этом сообщает издание New Scientist со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале Annals of Internal Medicine.

61-летняя пациентка страдала сахарным диабетом и циррозом печени. При подготовке к пересадке печени в ее моче обнаружили алкоголь. Хотя женщина уверяла, что не употребляет спиртные напитки, ее отправили лечиться от алкоголизма.

В ходе лечения врачи заметили, что, помимо алкоголя, моча пациентки содержит дрожжи и сахар. В то же время алкоголь полностью отсутствовал в ее крови.

Один из специалистов предположил, что спирт вырабатывают дрожжевые грибки в мочевом пузыре женщины. Чтобы проверить эту гипотезу, он проследил за изменением концентрации спирта в пробах мочи с высоким содержанием дрожжей.

Его предположение подтвердилось: за несколько часов содержание алкоголя в пробах мочи с дрожжами выросло в 20 раз и достигло 800 миллиграммов на децилитр. Содержание алкоголя в пробах без дрожжей не изменилось.

Специалисты предложили назвать обнаруженную у женщины патологию синдромом мочевой автопивоварни. В отличие от людей с обычным синдромом автопивоварни, алкоголь не попадает в ее кровь, поэтому она не испытывает опьянения.

Синдром автопивоварни — редкое заболевание, при котором человек испытывает опьянение из-за алкоголя, вырабатываемого содержащимися в его организме дрожжевыми грибками.

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