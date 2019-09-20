Раскрыта причина загадочного заболевания

Китайские ученые определили причины неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП), которая характеризуется накоплением избыточного жира в печени у людей, не злоупотребляющих алкоголем. Оказалось, что главную роль в развитии заболевания играют бактерии, производящие большое количество спирта. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили микроорганизмы у 60 процентов больных с НЖБП. Впервые связь между расстройством и бактериями была выявлена у пациента, страдающего синдромом «автопивоварни» (англ. auto-brewery syndrome), при котором человек становится пьяным после употребления пищи, содержащей сахар. Обычно это происходит из-за дрожжей, которые инфицируют кишечник и производят спирт. Однако в данном случае тесты на дрожжи оказались отрицательными.

Анализируя фекалии пациента, команда обнаружила, что в его кишечнике было несколько штаммов бактерий Klebsiella pneumonia, которые производили уровень спирта выше нормы. Исследователи также изучили микробиоту 43 пациентов с НЖБП и 48 здоровых людей. 60 процентов больных имели бактерию с высоким и средним содержанием спирта в кишечнике. Подобное состояние встречалось лишь у 6 процентов здоровых людей.

Ученые также три месяца кормили мышей пищей, содержащей Klebsiella pneumonia. К концу первого месяца у грызунов развивалась НЖБП. Через два месяца на их печени появились признаки рубцевания, что означает долговременное повреждение печени. Когда животным давали антибиотики, их состояние улучшалось.

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