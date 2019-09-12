Мужчина пожаловался на боль в животе и перенес удаление огромной опухоли

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В Таиланде 52-летний мужчина обратился к терапевту с острой болью в животе и был экстренно прооперирован: врачи вырезали у него пятикилограммовую опухоль. Об этом сообщает издание The Mirror.

Житель провинции Бунг Кан на северо-востоке страны пришел к доктору с жалобами на сильную «сжимающую» боль. Врач в срочном порядке направил пациента в больницу, где медики при помощи компьютерной томографии обнаружили в его животе пятикилограммовое новообразование.

Пациента экстренно прооперировали. Врачи опасались, что опухоль может помешать работе внутренних органов пациента, в том числе его печени и пищеварительной системе. Операция продлилась около 90 минут. В результате хирурги вырезали опухоль, ширина которой составляла 35 сантиметров, а длина — 32 сантиметра. Новообразование весило 5,4 килограмма.

Опухоль вросла в печень, тонкую кишку и желудок, и хирургам пришлось действовать очень осторожно, чтобы не повредить внутренние органы пациента. Врачи опасались, что состояние мужчины ухудшится из-за потери крови или внезапного шока. Отмечается, что успеху операции способствовал тот факт, что клиника была оснащена самыми современными инструментами.

Специалисты считают, что найденная опухоль — доброкачественная. Тем не менее, ее направят на анализ, чтобы убедиться, что она точно не вызвана онкологическим заболеванием.

После операции состояние пациента улучшилось, отмечает The Mirror.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Дарем спутала злокачественную опухоль с беременностью из-за схожих симптомов. Однако после посещения врачей выяснилось, что женщина страдает онкологическим заболеванием.

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