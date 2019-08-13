Огромная опухоль на лице почти 20 лет мешала женщине дышать и улыбаться

В Гвинее 27-летней женщине по имени Исату удалили огромную опухоль на лице, из-за которой она почти 20 лет не могла свободно дышать и улыбаться. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина, у которой есть муж и четверо детей, до операции рассказала докторам, что стеснялась гулять с семьей по улице и водить детей в школу. По словам Исату, она часто была вынуждена скрывать лицо, так как люди смотрели на нее и обсуждали, часто смеялись над ней.

Кроме того, опухоль приносила и физический дискомфорт: она заталкивала язык назад, из-за чего у женщины возникали проблемы с дыханием. Также Исату не могла улыбаться.

Женщина отправилась в Конакри (столицу Гвинеи) с сестрой мужа и маленьким сыном за помощью. Там она обратилась к доктору, который принимал на корабле Africa Mercy, самой большой плавучей больницы в мире. Судно принадлежит гуманитарной организации Mercy Ships, которая бесплатно обследует и лечит африканцев.

Челюстно-лицевой хирург Гэри Паркер (Gary Parker) диагностировал у Исату аменобластому — редкую доброкачественную опухоль. При этом он сообщил, что, несмотря на доброкачественность опухоли, женщина все равно может умереть из-за проблем с дыханием.

В сентябре 2018 года Исату провели операцию: ей вставили титановую пластину в челюсть. Спустя три месяца женщина вернулась в плавучую больницу, и пластину удалили, заменив костной тканью. В настоящее время с ней все в порядке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!