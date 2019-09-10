Женщина приняла злокачественную опухоль за беременность

Жительница английского графства Дарем спутала злокачественную опухоль с беременностью. Об этом сообщает Daily Mirror.

Беременность стала для 23-летней Грейс Бейкер-Падден (Grace Baker-Padden) сюрпризом. Женщина принимала противозачаточное средство и удивилась, когда тест показал, что она беременна. Грейс три раза перепроверила результат, а затем обратилась к врачу, который подтвердил ее опасения.

Ее стало тошнить по утрам, а живот немного увеличился. И то, и другое Грейс считала симптомами беременности. На восьмую и десятую недели женщина сходила к специалисту и пожаловалась на капли крови, которые она заметила. После этого ее направили на УЗИ.

Изображение, полученное при исследовании, показалось Грейс странным. «Вместо фигуры ребеночка на нем было что-то вроде кучи виноградин, — рассказывает она. — Акушерка сказала, что похоже на "пузырный занос", и пошла за доктором. Мы погуглили, увидели, что это может означать рак, и запаниковали».

Пузырным заносом называют продукт зачатия, при котором отсутствует нормальное развитие эмбриона. В некоторых случаях он может трансформироваться в злокачественную опухоль. Именно так произошло с Грейс. Через два дня после УЗИ ее прооперировали и удалили новообразование. После анализа врачи пришли к выводу, что это рак.

Женщина в течение нескольких месяцев проходила химиотерапию, чтобы победить болезнь. Хотя анализы показывают, что опухоль уничтожена, Грейс предупредили, что в 15 процентах случаев происходит рецидив.

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