Мужчина научился самостоятельно вырабатывать алкоголь в организме и лишился прав

Врачи излечили мужчину, чей организм самостоятельно производил алкоголь. Об этом сообщает издание Insider.

47-летний пациент после курса антибиотиков заметил, что в разные периоды времени в течение дня ощущает себя пьяным, даже когда не употребляет алкоголь. В одном случае его опьянение было таким сильным, что в результате случайной полицейской проверки мужчина лишился водительских прав.

Это редкое заболевание известно как синдром автопивоварни, который возникает, когда в организме существует избыток грибков определенного типа. Эти грибки питаются углеводами, которые потребляет человек, и вырабатывают алкоголь.

Врачи пытались вылечить пациента при помощи низкоуглеводной диеты и противогрибковых лекарственных препаратов, которые обычно оказываются эффективны для пациентов со схожим диагнозом. Но это не помогло.

Тогда врачи применили альтернативный метод и пересадили в тонкую кишку пациента фекальную микробиоту, взятую у его 22-летней дочери. За 34 месяца, прошедшие с этого момента, у мужчины не проявлялось характерных для синдрома автопивоварни симптомов.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, постоянно была пьяной, так как страдала из-за редкой болезни. Обеспокоенная мать начала искать причину состояния ее дочери, и после многих месяцев посещения врачей Алиссе поставили диагноз «синдром автопивоварни» — редкое состояние, из-за которого тело превращает сахар и углеводы в этанол.