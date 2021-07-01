В России начали действовать расширяющие действие запрещающих знаков поправки

В России с 1 июля 2021 года вступили поправки в ПДД, расширяющие действие запрещающих знаков, в том числе ограничивающих въезд на отдельные территории для автомобилей определенного экологического класса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изменения касаются знаков 5.35 и 5.36, которые запрещают проезд легковым автомобилям и грузовикам с двигателями низкого экологического класса в зависимости от цифры на указателе.

Издание указывает, что до 1 июля запрет распространялся на автомобили, экологический класс которых записан в свидетельство о регистрации, но теперь ограничение коснется и транспортных средств, класс которых не определен. По данным ГИБДД, речь идет о 16,7 миллиона автомобилей старше 10-15 лет. При этом знаки 5.35 и 5.36, введенные в 2018 году, пока не применялись ни в одном регионе.

Ранее в ГИБДД объяснили, что осуществляют скрытый контроль водителей для того, чтобы выявить «мажоров» и «неадекватов» на дороге, которые ведут себя агрессивно и играют в «шашечки». Как заявил глава ведомства Михаил Черников, нарушители при виде патрульной машины начинают резко ехать более спокойно.