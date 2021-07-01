ГИБДД рассмотрит увеличение максимальной скорости до 150 километров в час

️ГИБДД рассматривает увеличение до 150 километров в час максимально допустимой скорости на некоторых дорогах в России. Об этом со ссылкой на заявление главы Госавтоинспекции Михаила Черникова сообщает ТАСС.

Речь идет о тех участках дорог, где это безопасно, уточнил он.

О том, что в стране захотели повысить допустимую скорость не только на платных, но и на бесплатных трассах высших технических категорий, в прошлом году заявлял глава Минтранса Евгений Дитрих. Речь шла о трассах первой и, возможно, второй категорий, так как они подходят для быстрого и безопасного передвижения по показателям ширины полосы и техническим параметрам.

Ранее Михаил Черников объяснил, что ГИБДД осуществляют скрытый контроль водителей для того, чтобы выявить «мажоров» и «неадекватов» на дороге, которые ведут себя агрессивно и играют в «шашечки». По его словам, нарушители при виде патрульной машины начинают ехать более спокойно.