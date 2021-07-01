В России моментально определят пьяных водителей

Оборудование, с помощью которого сотрудники ГИБДД смогут моментально определять пьяных водителей, появится в России в следующем году. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников радио «Милицейская волна».

Он напомнил, что россияне часто погибают по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, всего такие случаи составляют треть от общего количества ДТП с погибшими. «Мы, в рамках реализации национального проекта, уже в следующем году увидим средства индикации», — сказал Черников.

Собеседник радио пояснил, что ГИБДД собирается закупить такие приборы, чтобы перенимать опыт других стран, где водителей эффективно и почти мгновенно проверяют по выдыхаемому воздуху.

По словам главы Госавтоинспекции, проблема пьяных водителей до сих пор актуальна в стране. Так, только за первую половину этого года было привлечено более 220 тысяч водителей, около 27 тысяч из них — повторно.

Ранее Черников рассказал, что инспекторы дорожно-патрульной службы (ДПС) осуществляют скрытый контроль водителей для того, чтобы выявить «мажоров» и «неадекватов» на дороге. Эти люди ведут себя агрессивно и играют в «шашечки». Он объяснил, что новый проект ведомственного приказа МВД, где речь идет о возможности скрытого наблюдения на дорогах, не отличается от предыдущего.