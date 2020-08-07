В России захотели повысить допустимую скорость на бесплатных трассах

В России захотели повысить допустимую скорость не только на платных, но и на бесплатных трассах высших технических категорий. Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что министерство уже прорабатывает эту возможность, передает РИА Новости.

Дитрих уточнил, что речь идет о трассах первой и, возможно, второй категорий, так как они подходят для быстрого и безопасного передвижения по показателям ширины полосы и техническим параметрам. Ширина дорог первой и второй категории на четыре полосы составляет 3,75 метра, ширина дорог второй категории на две полосы — 3,5 метра. Точные сроки принятия решения по этому вопросу пока неизвестны.

В июле сообщалось, что скоростной лимит на платных трассах планируется поднять до 150 километров в час. Речь шла о М11, Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье и М4 «Дон».

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что решение о повышении порога допустимой скорости примут в течение месяца, но для введения новых нормативов понадобится больше года, так как придется вносить изменения в правила дорожного движения и некоторые ГОСТы. В конце июня Дитрих говорил, что решение по ЦКАД будет принято до конца года.