Скоростной лимит на платных трассах задумали поднять до 150 километров в час

«Автодор» планирует постепенно поднять скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час, сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Его цитирует РИА Новости в субботу, 4 июля.

«Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час», — сказал он.

В частности, скоростной лимит планируется увеличить на трассе М11, Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье и М4 «Дон». При этом Петушенко уточнил, что на обходе Лосево и Павловска сначала будет режим 110 километров в час, на этом отрезке предел максимальной скорости будет подниматься постепенно.

В конце июня глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что вопрос увеличения допустимой скорости проезда по ЦКАДу с предварительно согласованных 130 до 150 километров в час будет решен до конца года.

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